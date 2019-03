Der geplante Wiederaufbau einer Synagoge in Kreuzberg soll möglichst am 9. November 2023 beginnen - und damit 85 Jahre nach der Zerstörung des jüdischen Gotteshauses während der Novemberpogrome der Nazis. Das teilte das Kuratorium des Projekts am Freitag in einem »Manifest« mit. »Wir wollen ein starkes, ein solides, ein steinernes Zeichen gegen das Vergessen setzen.« Die neue Synagoge solle ein Ort des gesellschaftlichen Miteinanders, des Austauschs und der Toleranz sein, hieß es. dpa/nd