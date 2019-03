Düsseldorf. Die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie bekommen mehr Geld. Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall einigten sich am frühen Sonntagmorgen nach 16-stündigen Verhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag. Demnach sollen die Entgelte ab März 2019 um 3,7 Prozent steigen. Für Januar und Februar gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro, wie die IG Metall mitteilte. Ab 2020 erhalten alle Beschäftigten eine zusätzliche tarifliche Vergütung in Höhe von 1000 Euro, die zum 31. Juli ausgezahlt wird. Die Arbeitnehmer könnten die Vergütung in freie Tage umwandeln. dpa/nd