Stephan Fischer über das Bienenvolksbegehren in Bayern

Der große Erfolg des Volksbegehrens zum Artenschutz bringt Ministerpräsident Söder in Zugzwang

Die Welternährungsorganisation FAO warnt vor dem galoppierenden Schwund der Biodiversität. Am Berliner Naturkundemuseum wird für eine bessere Datenbasis geforscht.

München. Das Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt in Bayern haben dem offiziellen Endergebnis zufolge 18,3 Prozent aller Stimmberechtigten unterstützt. Wie der Landeswahlleiter mitteilte, beteiligten sich 1 741 017 Menschen mit ihrer Unterschrift am Volksbegehren, das unter dem Motto »Rettet die Bienen« lief. Damit wurde die entscheidende Zehn-Prozent-Hürde deutlich überschritten. Das Volksbegehren zielt auf Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz. dpa/nd

