Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern hat 2018 rund 260 000 Euro aufgewendet, um Tierhalter beim Schutz vor Wölfen zu unterstützen, Tierverluste auszugleichen und die Ausbreitung des Raubtiers wissenschaftlich zu begleiten. »Der Schutz der Menschen und der Nutztiere hat absolute Priorität«, so Agrarminister Till Backhaus (SPD) im Landtag. Ralf Borschke (Freie Wähler/BMV) geht von weit höheren Kosten aus, die mit der Rückkehr des Wolfes einhergehen. Sein Antrag, eine »Kostenstatistik Wolf« erstellen zu lassen, fand keine Mehrheit. dpa/nd

Tarifgespräche für Ärzte gescheitert / Warnstreiks in Kliniken angedroht

