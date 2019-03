Madrid. In Madrid haben am Samstag tausende Verfechter einer Unabhängigkeit Kataloniens für die Freilassung von zwölf ihrer Anführer demonstriert. An der ersten Kundgebung katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter in Spaniens Hauptstadt seit 2012 nahmen nach Polizeiangaben rund 18 000 Menschen teil. Viele Demonstranten schwenkten die rot-gelb-gestreifte katalanische Fahne. Im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien, das im Oktober 2017 trotz eines gerichtlichen Verbots aus Madrid abgehalten worden war, stehen zwölf katalanische Politiker vor Gericht. AFP/nd