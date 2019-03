Kabul. Bei Anschlägen in den afghanischen Provinzen Farjab, Helmand und Kandahar sind 27 Menschen getötet worden. Bei Attacken auf drei Polizeikontrollen und eine Militärbasis in der Nordwestprovinz Farjab töteten radikalislamische Taliban mindestens 22 Menschen, teilten die Provinzratsmitglieder Mohammad Nader Saidi und Abdul Baki Haschimi am Sonntag mit. In Kandahar wurden vier Polizisten bei der Explosion einer Bombe am Straßenrand getötet. In Laschkarga, Hauptstadt der Provinz Helmand, explodierte eine Bombe an einem Auto von Geheimdienstmitarbeitern. Ein Mensch wurde getötet. dpa/nd