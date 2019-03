Berlin. Tausende Menschen haben in Deutschland gegen Rassismus und rechte Parteien protestiert. Laut Veranstalter nahmen in Berlin am Samstag 2500 Menschen teil. Der Demonstrationszug «March Against Racism» zog durch die Hauptstadt. In Eisenach haben etwa 800 Menschen gegen Rassismus und rechtsextreme Gewalt demonstriert. An einer zeitgleich stattfindenden NPD-Kundgebung in Eisenach nahmen laut Polizei etwa 100 Personen teil. Weltweit finden in den «Internationalen Wochen gegen Rassismus» zwischen 10. und 23. März Demonstrationen und Veranstaltungen statt. Agenturen/nd