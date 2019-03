Als erstes Bundesland will Thüringen offenbar den örtlichen AfD-Landesverband zum Prüfobjekt erklären.

Erfurt. Opfer des NSU-Terrors und ihre Hinterbliebenen haben bislang 1,45 Millionen Euro aus dem Thüringer Entschädigungsfonds abgerufen. Mit den Stimmen der Fraktionen von LINKE, SPD und Grüne hatte der Landtag im September 2017 die Einrichtung des NSU-Entschädigungsfonds beschlossen. Thüringen stellte dafür aus dem Landesetat 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld sollte vor allem den Familien der Mordopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) sowie der Opfer des Nagelbombenanschlags in Köln, der auch auf das Konto der Terrorgruppe ging, zugute kommen. dpa/nd

Tarifgespräche für Ärzte gescheitert / Warnstreiks in Kliniken angedroht

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!