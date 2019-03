Was soll das sein

Berlin. In der Debatte um die Einführung einer Grundrente schlägt der CSU-Vorsitzende Markus Söder einen »Rentenschutzschirm für das Alter« vor. »Wir wollen eine zielgenaue und bürokratiearme Lösung aus einer Hand«, sagte Söder. Er setzt dabei ein CSU-Modell gegen die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die von Heil vorgesehene Aufwertung aller kleinen Renten ab einer bestimmten Schwelle und nach mindestens 35 Beitragsjahren lehnte Söder ab. »Niemand soll sich am Ende einer langen Lebensleistung abgeschoben fühlen und Angst vor Altersarmut haben müssen«, unterstrich der CSU-Vorsitzende. Die CSU will bei Beziehern von Grundsicherung im Alter Freibeträge für gesetzliche Renten einführen sowie Schonvermögen bei der Grundsicherung deutlich anheben. dpa/nd