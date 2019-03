Die Europäische Union müsse stärker gegen soziale Unterschiede vorgehen, betonte der LINKE-Politiker weiter. Ein gemeinsamer Markt ohne gemeinsame Sozialunion könne auf Dauer nicht funktionieren. Um das europäische Projekt zu retten, müsse die soziale Spaltung gestoppt werden. Lederer warnte auch vor Rechtspopulismus. Man habe es mit einer »Politik der Entsolidarisierung« in vielen Ländern zu tun. dpa/nd

Rheinsberg. Ein stärkeres Netzwerk von europäischen Großstädten könnte aus Sicht von Berliner LINKE-Politikern zu einem sozialeren Europa führen. Die Europäische Union müsse von unten neu gestaltet werden, sagte Berlins Europasenator Klaus Lederer am Samstag auf dem Klausurtreffen der Linksfraktion im brandenburgischen Rheinsberg. Ein Netzwerk von Metropolen könne nationalistischen Bewegungen etwas entgegensetzen. Metropolregionen dürften nicht mehr als »Konkurrenten um Ressourcen« angesehen, sondern sollten als Partner betrachtet werden.

