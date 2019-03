Wo verdienen Beschäftigte in Deutschland am meisten und in welchem Bundesland am wenigsten? Antworten zu den regionalen Lohnunterschieden liefert der neue »Gehaltsatlas 2019« von Gehalt.de.

Für die Studie hat das Vergleichsportal 492 171 Datensätze aus den vergangenen 12 Monaten analysiert. Danach ist Hessen das Bundesland mit dem höchsten Lohnniveau. Hier verdienen Beschäftigte 14,1 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. Stuttgart hat als Landeshauptstadt die Nase vorn mit einem um 24,8 Prozent höheren Einkommen. Hinter Hessen folgen die Länder Baden-Württemberg (+ 8,6 Prozent), Hamburg (+ 5,9 Prozent) und Bayern (+ 5,1 Prozent).

Dagegen verdienen Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern laut Studie am wenigsten. Hier bewegen sich die ...