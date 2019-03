Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommerns Pflegeheimen werden Menschen seltener als früher zum eigenen Schutz oder dem anderer Menschen festgebunden. Die Zahl der richterlichen Anordnungen sei von 1530 im Jahr 2016 auf 1356 im Jahr 2017 gesunken, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) laut Pressemitteilung am Montag. dpa/nd

