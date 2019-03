Foto: dpa/Arne Dedert

Der Gesundheitszustand der deutschen Wälder hat sich mittlerweile derart verschlechtert, dass die zuständige Bau- und Umweltgewerkschaft IG BAU bereits ein »Waldsterben 2.0« befürchtet. Sie steht mit ihren Warnungen nicht alleine da. So meldete sich der für die Wälder zuständige Landesbetrieb HessenForst mit einer alarmierenden Botschaft zu Wort. »Der Klimawandel ist da«, heißt es in einer Erklärung zu den Auswirkungen des Dürresommers 2018. Stürme, Hitze und Trockenheit hätten den Bäumen im Sechs-Milllionen-Einwohner-Land stark zugesetzt. Nachdem die Massenvermehrung des Borkenkäfers bereits 2018 enorme Schäden am Wald verursacht habe, seien in diesem Jahr »weitere Folgeschäden zu erwarten«, so die Erklärung.

Das wahre Ausmaß der Schäden dürfte nun mit Beginn der Wachstumsperiode sichtbar werden. Sportler und Erholungsuchende, die einen ungehinderten Zutritt zu nahen Wäldern gewohnt sind, werden sich auf Behinderungen und Sperrun...