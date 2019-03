Berlin. Die Stiftung Warentest warnt vor dubiosen Geschäftemachern, die das gute Image von Genossenschaften ausnutzen. Sie nutzen laxe Vorschriften im Genossenschaftsgesetz aus und locken Interessierte mit hohen Renditeversprechen, berichtete die Zeitschrift »Finanztest« in ihrer jüngsten Ausgabe. Mitglieder könnten im Extremfall ihre gesamten Einsatz verlieren. Die meisten Angebote seien seriös, betonte »Finanztest«. Die Zeitschrift verwies aber auf die Warnliste der Stiftung Warentest mit Genossenschaften, über die sie kritisch berichtet hatte. Darunter sind etwa die Wohnungsbaugenossenschaft Protectum Moderne sowie die DWG Deutsche Wohnbaugenossenschaft. Auch die Altersvorsorgegenossenschaft aus Potsdam und die Inco Genossenschaft aus Duisburg zählen dazu. Insgesamt sind es über 60 Einträge. AFP/nd

