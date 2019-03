Frankreichs Regierung wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Die Gewaltakte am vergangenen Sonnabend auf den Pariser Champs-Elysées haben die Sicherheitskräfte überfordert und die Regierung überrascht. Das hat Premier Edouard Philippe bereits am Wochenende eingeräumt, wohl um Kritik zuvorzukommen. Beim Krisentreffen am Montag ließ Präsident Emmanuel Macron verlauten, er sehe die Antwort auf die Vorfälle vor allem im Bereich Sicherheit. Ein Dialog mit dem »harten extremistischen Kern« der Randalierer halte er nicht für möglich.

Nachdem seit Wochen die sonnabendlichen Protestdemonstrationen auf den Champs-Elysées friedlich verlaufen waren, hatte man dort diesmal weniger Polizisten eingesetzt und es waren weniger Geschäfte als noch Anfang des Jahres zur Vorsicht mit Platten und Brettern verbarrikadiert. Umso größer waren der Überraschungseffekt und die Wirkung der Gewalt, als schwarz vermummte Schläger, die sich unter die »Gelben Westen« ge...