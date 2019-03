Der Einsatz von Technik des chinesischen Elektronikkonzerns Huawei beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist umstritten. Seit längerer Zeit ist der Konzern bereits in den USA geächtet, und auch gegenüber Deutschland erhöhen sie nun den Druck. Jüngst drohte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, sollte Deutschland den Konzern beim Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes beteiligen, könne ein Austausch von Geheimdienstinformationen und anderer Daten nicht mehr wie bisher erfolgen. Die Regierung wies diese Drohung zurück. Man wolle »kein Unternehmen per se von irgendwas ausschließen«, sagte etwa Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Andere Unionspolitiker*innen äußerten sich ähnlich.

Huawei hat es in den vergangenen zehn Jahren - vermutlich nicht zuletzt durch staatliche Subventionen - im Bereich Mobilfunk an die internationale Spitze geschafft. Nach eigenen Angaben stattet der Netzwerkausrüster in mehr als 170 Ländern 45 ...