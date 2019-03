General Wolters wird oberster NATO-Militär in Europa. Foto: AFP/Petras Malukas

Wenn ein General mit Vornamen Tod heißt, dann kann man sich einen bösen Kalauer kaum verkneifen. Noch dient General Tod D. Wolters auf der Air Base Ramstein. Dort ist er Kommandeur der NATO-Luftstreitkräfte in Europa und damit zuständig für die Luftverteidigung und Raketenabwehr zwischen Nordnorwegen und Süditalien, von den Azoren bis in die Osttürkei. Ganz nebenbei befehligte er die US-Luftwaffe in Afrika, die dort vor allem Drohneneinsätze fliegt.

Nun, nach drei Jahren Ramstein, geht es die Leiter weiter nach oben. Wolters wird das Kommando über alle US-Soldaten in Europa übernehmen. Damit verbunde...