Über der Straße von Hormuz übten die iranischen Revolutionsgarden einen umfassenden Kampfeinsatz mit Drohnen, als in Teheran ein Mann namens Per Fischer mit iranischen Regierungsvertretern und Unternehmensleiter sprach. Thema: das »Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten«, kurz Instex. Nachdem US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr die Wiedereinführung der US-Sanktionen gegen Iran veranlasst hatte, welche nun auch ausländischen Unternehmen drohen, die an Geschäften mit Iran festhalten, hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien die Einführung eines Mechanismus beschlossen, der Unternehmen vor juristischen Problemen in den USA schützen soll. Kurz gesagt soll Instex Forderungen gegeneinander aufrechnen und so verhindern, dass Unternehmen selbst am Zahlungsverkehr mit Iran teilnehmen müssen.

Doch obwohl Instex-Chef Fischer, ein ehemaliger Manager der Commerzbank, versucht, iranische und europäische Unternehmen da...