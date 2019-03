Die Feministin Karin Bergdoll erhält an diesem Donnerstag den Berliner Frauenpreis 2019

Die Charité wird nach den Diskussionen um die Reform des Paragrafen 219a die Ausbildung der Mediziner an der Universitätsklinik anpassen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine unveröffentlichte Schriftliche Anfrage des LINKEN-Abgeordneten Tobias Schulze hervor, die »nd« vorab vorliegt. Ab dem Sommersemester soll das »Medizin-Curriculum« demnach durch ein Pflichtseminar zu rechtlichen Voraussetzungen und gesellschaftspolitischen Implikationen des Schwangerschaftsabbruchs sowie eine elektronische Vorlesung zu ethischen Aspekten des Schwangerschaftsabbruchs ergänzt werden. Außerdem wird eine Vorlesung zu »Pränataler Medizin« von der Uniklinik angeboten. mkr

