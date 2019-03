Für die Behandlung in einem Schockraum müssen Ärzte gut ausgebildet sein. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Nachricht ließ aufhorchen. Weil im Fachbereich Medizin bei der Gießener Justus-Liebig-Universität überdurchschnittlich viele Studierende nach dem vierten Semester durch die Prüfung rasseln, können sich Betroffene jetzt in Nachhilfekursen beim privaten Medi-Learn-Institut auf die Wiederholung vorbereiten. Die Gebühren bezahlt die Hochschule. Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr begrenzt.

»Gießen ist nicht die einzige Universitätsmedizin in Deutschland, die sich derartiger Elemente bedient«, beruhigt eine Sprecherin des Hessischen Wissenschaftsministeriums und nennt die Hochschulen in Essen, Mainz, Tübingen und Ulm. Der zuständige Studiendekan Dieter Körholz verweist darauf, dass die Universität bis zu 15 Prozent der Studienplätze an Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung vergebe. Diese Erfahrung sei zwar später im Arztberuf hilfreich, nicht jedoch im Physikum, wo frisches Wissen aus dem Gymnasium zähle. Zudem strebten E...