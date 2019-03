Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verleiht zum vierten Mal den Silvio-Meier-Preis. Die Auszeichnung steht für Toleranz und Vielfalt, für die sich sein Namensgeber einsetzte. »Auch im Jahr 2019 unterstützen wir Menschen, Vereine und Initiativen, die aktiv und gewaltfrei gegen Rassismus und Diskriminierung eintreten«, sagte Bezirksstadträtin Clara Herrmann (Grüne). Der Preis wird erstmals in diesem Sommer vergeben, um dem politischen Engagement von Silvio Meier zu gedenken und nicht seinem gewaltsamen Tod im November durch Neonazis, wie in den vorigen Jahren. Dafür wurde sich an dem von Meier mitorganisierten »Kirchentag von Unten« in Berlin (Ost) von 1987 orientiert. asc