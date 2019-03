Mainz. Die Winzer haben im vergangenen Jahr so viel Wein in die Fässer gefüllt, dass jetzt die Weinflaschen knapp werden. Allenthalben höre man von Klagen über Engpässe bei der Belieferung mit Flaschen, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Neben der europaweit großen Erntemenge nennt er als weiteren Grund eine Konzentration bei den Herstellern von Weinflaschen und Kapazitätsprobleme - derzeit sind drei Glasschmelzwannen von großen Glashütten in Süd- und Ostdeutschland in Reparatur. »Wir können nicht alle Aufträge zeitnah bedienen oder nicht in der gewünschten Form und Farbe«, sagt Sascha Wlodarczyk, Geschäftsführer des Flaschen-Großhandels Wittmer in Kirrweiler im Kreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz. dpa/nd