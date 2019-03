Diesen Mittwochabend wird das CineStar-Kino am Treptower Park bestreikt, kündigt die Gewerkschaft ver.di an. Grund für die seien die bislang erfolglosen bundesweite Tarifverhandlungen für die rund 55 Kinos mit etwa 3000 Beschäftigten. Die Branche zahle »nur knapp über dem Mindestlohn«, heißt es in einer Mitteilung von ver.di. Gefordert werde ein Einstiegslohn von elf Euro pro Stunde. »CineStar zahlt Armutslöhne. Die Löhne reichen heute nicht fürs Leben und die Miete. Im Alter muss der Staat mit Grundsicherung einspringen«, sagt ver.di-Gewerkschaftssekretär Jörg Reichel.

