Dirk Nowitzki Foto: dpa/Ashley Landis

Dallas. Auf jeder einzelnen Werbetafel im Rund leuchtete der Name Dirk Nowitzkis, auf dem Videowürfel liefen Bilder früherer Meilensteine, und niemanden hielt es noch auf seinem Sitz. Mit ganz großem Brimborium feierten die Dallas Mavericks ihren Superstar, als der Sprung auf Rang sechs der ewigen NBA-Scorerliste perfekt war - vorbei am großen Wilt Chamberlain. »Es ist immer unglaublich, wenn man eine dieser Legenden einholt«, sagte Nowitzki und würdigte den bereits vor 20 Jahren verstorbenen Ausnahmespieler. »In seiner Ära war Wilt der dominanteste Spieler. Kein anderer hat jemals 100 Punkte in einem Spiel erzielt. Dass man in einer Liste mit solchen Namen steht, ist surreal«, sagte der mittlerweile schon 40-jährige Würzburger.

Dallas hatte sich gut auf den großen Tag vorbereitet. Vor dem Spiel gegen die New Orleans Pelicans war ziemlich klar, dass es Nowitzki schaffen würde - es fehlten ja nur vier Punkte. »41.21.1« prangte seit Monta...