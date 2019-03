Miami. Gesandte des selbsternannten Übergangspräsidenten von Venezuela, Juan Guaidó, haben die Kontrolle über drei diplomatische Vertretungen des Landes in den USA übernommen. Der von Guaidó ernannte Botschafter in den USA, Carlos Vecchio, teilte am Montag mit, es handle sich um zwei Militärgebäude in Washington und das Konsulat in New York. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza sprach von einer »erzwungenen und illegalen Besetzung«. dpa/nd