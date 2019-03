Die Feststellung des Speakers of the House, John Bercow, dass nach einer Übereinkunft aus dem Jahre 1604 eine erneute Abstimmung im Unterhaus über das gleiche von Theresa May ausgehandelte Brexit-Abkommen derzeit nicht möglich sei, sollte keineswegs ins Lächerliche gezogen werden. Schließlich könnte sich diese Abstimmung noch öfter wiederholen. Und schon im Jahr 1785 hat ein - übrigens ebenfalls englischer - Dichter, William Cowper, erkannt: »Variety is the very spice of life, / That gives it all its flavor.« Man stelle sich das wöchentliche Ritual vor: Nach der Anwesenheitsfeststellung mit »Seid ihr auch alle da?« würden die Parlamentarier fragen: »The same procedure as last week?« Und May würde antworten »The same procedure as every week«, um zur Abstimmung überzuleiten: »Wollt ihr den?« - »Nein!« - »Wollt ihr den?« - »Nein!« - »Was wollt ihr denn?« Daraufhin wäre stets Schweigen zu vernehmen und nach einer Weile nickten alle vor Langeweile ein. rst