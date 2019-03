Mainz. Das Bistum Mainz muss die Modernisierung des Sankt-Lioba-Gymnasiums in Bad Nauheim aus Kostengründen stoppen. Die beschlossenen Umbauten an vier der fünf Gebäude würden »vorerst ausgesetzt und nochmals überprüft«, teilte die Bistumsleitung am Mittwoch mit. Am Vorabend hatte der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz die Entscheidung bei einer Sitzung des Schulbeirats bekannt gegeben: »Die wirtschaftliche Situation des Bistums lässt bei diesem aktuell größten Bauprojekt im Bistum Mainz keine andere Entscheidung zu.« Nun sollen zunächst lediglich die bereits begonnenen Arbeiten am fünften Teilgebäude abgeschlossen werden. Auch die Betriebssicherheit der Schule werde gewährleistet. Ursprünglich waren Ende 2017 für die mehrjährigen Bauarbeiten mehr als 27 Millionen Euro eingeplant worden. Mittlerweile rechnet das Bistum mit Kostensteigerungen im Umfang von vier bis fünf Millionen Euro. epd/nd