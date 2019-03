London. Pflanzliche Kost senkt den Blutzuckerspiegel und hilft, Körpergewicht und Cholesterinspiegel zu reduzieren. Vegetarier leiden zudem seltener unter Depressionen. Zu diesem Schluss kamen englische Wissenschaftler bei der Auswertung von elf Studien, die die Effekte pflanzlicher Ernährung bei Menschen mit Typ-2-Diabetes untersuchten. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachmagazin »BMJ Open Diabetes Research & Care«. Das Forscherteam beschränkte die Analyse auf Studien, die Auswirkungen einer pflanzenbasierten Diät bei Typ-2-Diabetes über mindestens drei Wochen untersuchten. nd

