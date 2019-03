Was soll das sein

Hannover. Die Folgen von Schwangerschaft und Geburt sind laut einem Bericht der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung das größte Risiko für das Leben von Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren in Entwicklungsländern. Der Handlungsbedarf sei groß, denn dort treten 99 Prozent der Fälle von Müttersterblichkeit auf, und jede zehnte Frau wird vor ihrem 20. Lebensjahr schwanger, meistens ungewollt. Täglich sterben Hunderte Mädchen und junge Frauen an starken Blutungen, Infektionen, Geburtskomplikationen oder unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Dies ist vor allem auf mangelnden Zugang zu Verhütungsmethoden und fehlende Gleichberechtigung zurückzuführen. nd