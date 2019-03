Was soll das sein

Berlin. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank als Angelegenheit der beiden Unternehmen bezeichnet. Dies sei die »Sache zweier privater Bankvorstände«, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Eckwerte für den Bundeshaushalt. Die Bundesregierung habe die Fusionsgespräche »zur Kenntnis« genommen. »Wir sind noch lange nicht dran«, sagte Scholz. Die Entscheidungen, die zu treffen seien, seien von den Unternehmen zu treffen. Das Finanzministerium werde sich »informiert halten« und die Meinungsbildung abwarten. Zugleich bekräftigte Scholz, Deutschland brauche eine starke Finanzindustrie. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Medienberichte gegeben, Scholz und sein Staatssekretär Jörg Kukies hätten die Spitzen der Deutschen Bank und der Commerzbank gedrängt, ein Zusammengehen zu prüfen. dpa/nd