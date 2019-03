Zollfahnder haben in Berlin und Brandenburg Diesel-Betrüger festgenommen, die einen Steuerschaden in Höhe von rund 100 Millionen Euro verursacht haben sollen. Den vier verhafteten Männern wird illegaler Handel mit Heizöl vorgeworfen, wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Berlin mitteilten. Die Beschuldigten sollen das Öl entfärbt und in Polen als Diesel verkauft haben. Auch bandenmäßige Geldwäsche wird den Verdächtigen im Alter von 48 bis 59 Jahren zur Last gelegt. dpa/nd