Luxemburg. Deutschland war auch 2018 für die Mehrzahl der anderen EU-Staaten der wichtigste Handelspartner. Nach am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Statistikbehörde Eurostat exportierten im vergangenen Jahr 17 andere EU-Länder den größten Teil ihrer Ausfuhren in die Bundesrepublik. Für dieselbe Anzahl anderer EU-Staaten war Deutschland auch das wichtigste Herkunftsland für Einfuhren. Der Gesamtwert der unter den EU-Staaten gehandelten Waren belief sich nach Angaben von Eurostat 2018 auf rund 3,5 Billionen Euro. In Länder außerhalb der EU wurden lediglich Waren im Wert von rund 2,0 Billionen Euro exportiert. Der wichtigste externe Handelspartner der EU insgesamt waren 2018 weiterhin die USA. Sie machten mit 674 Milliarden Euro 17,1 Prozent des gesamten EU-Warenverkehrs aus. Dahinter folgte China mit 605 Milliarden Euro. dpa/nd