Die IG Metall will auf Basis einer ersten regionalen Vereinbarung zur 35-Stunden-Woche für den gesamten Osten weiter verhandeln

Berlin. Die 8000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie erhalten 3,7 Prozent mehr Geld. Die IG Metall und der Arbeitgeberverband Stahl einigten sich am Mittwoch in Berlin darauf, den entsprechenden Tarifabschluss der nordwestdeutschen Stahlindustrie zu übernehmen, wie beide Seiten mitteilten. Auch im Osten bedeutet das: Es gibt ferner eine Einmalzahlung von 100 Euro. Und ab nächstem Jahr bekommen die Beschäftigten 1000 Euro extra oder sie wählen stattdessen freie Tage. Bis zu fünf sind möglich, wie die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen erklärte. Die Gewerkschaft sprach von einem zukunftsweisenden Tarifpaket. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

In der LINKEN diskutiert man mit Ökonomen und Gewerkschaftern über eine nachhaltige und soziale Industriepolitik

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!