Berlin. Verbraucherschützer haben die Bundesregierung aufgefordert, die bis zum Sommer befristete staatliche Kaufprämie für Elektroautos zu verlängern und stärker auf kleine Fahrzeuge auszurichten. Bisher sei nicht einmal ein Drittel der Fördersumme von insgesamt 600 Millionen Euro abgerufen worden, so der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Mittwoch. Die Verkehrswende könne nur in Schwung kommen, wenn der Kauf eines E-Autos für Verbraucher attraktiver werde. Der Staat solle seinen Zuschuss für reine Batterie-Elektrofahrzeuge deshalb auf 4000 Euro ausweiten - dann würde ein Volkswagen e-Golf genauso viel kosten wie ein Benziner. Bisher beträgt der Bundesanteil für diese Modelle 2000 Euro. AFP/nd