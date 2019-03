Foto: dpa/Justin Lane

Alyse Gambles schloss vor vier Jahren ihr Studium an der Central Michigan University ab - mit 60.000 Dollar Schulden. Heute verkauft sie regelmäßig persönliche Gegenstände online und nahm kürzlich bei Amazon einen Job als Kundendienstmitarbeiterin an - sie beantwortet Anrufe von zu Hause aus -, um mit dem zusätzlichen Verdienst die verbleibenden 14.000 Dollar ihres Studiendarlehens abzuzahlen.

Die Schulden von Studierenden belaufen sich in den Vereinigten Staaten heute auf satte 1,5 Billionen Dollar. Sie sind die einzige Form von Konsumentenkrediten in den USA, die seit der Finanzkrise 2008 unvermindert gewachsen ist. In den vergangenen elf Jahren stieg ihre Gesamtsumme um 150 Prozent an, wie der Informationsdienst Bloomberg Global Data ermittelt hat. Autokredite sind lediglich um die Hälfte gestiegen, Hypotheken- und Kreditkartenschulden sogar leicht gesunken.

Der Anstieg der Studienkredite wirkt sich auf die gesamte Wirtsch...