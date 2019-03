München. Nach Bekanntwerden des Münchner Polizeiskandals hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Ermittlungen gegen weitere Polizeibeamte öffentlich gemacht. Zwei Beamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hatten im Februar 2018 von ihren privaten Smartphones eine Whatsapp-Nachricht »mit gegen Muslime gerichteten, volksverhetzenden Inhalten« verschickt, wie Herrmann am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags berichtete. Ein weiterer Beamter informierte darüber seine Dienstelle, die daraufhin sofort strafrechtliche Ermittlungen einleitete. Gegen einen Beamten wurde das Verfahren laut Herrmann gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt, das Disziplinarverfahren sei gegen Zahlung einer Geldbuße abgeschlossen worden. Ermittelt wird aber nun seinerseits gegen einen weiteren Beamten, der damals die Ermittlungen führte. Dieser hatte damals angegeben, der zweite Beamte, der die Chat-Nachricht verbreitet hatte, habe nicht mehr ermittelt werden können. Diese Behauptung des ermittelnden Beamten habe sich aber als falsch herausgestellt, berichtete Herrmann. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

SPD-Mann Thorsten Schäfer-Gümbel hat sein Ziel aufgegeben, hessischer Regierungschef zu werden. Nun wechselt er in die Entwicklungshilfe

Sahra Wagenknecht meldet sich ab aus der Führung der LINKEN und zurück in ausstehenden Debatten

Großbritanniens Regierungschefin Theresa May ersucht bei der EU um Verschiebung des Brexit an

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!