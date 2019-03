So einen Botschafter wie Richard Grenell gab es schon mal in Berlin. Pjotr Andrejewitsch Abrassimow war zwischen 1962 und 1971 sowie von 1975 bis 1983 sowjetischer Botschafter in der DDR. Wie sein aktueller US-Kollege stellte er knallhart durch, was seine Zentrale von den deutschen Bündnisgenossen erwartete. Dabei machte er den DDR-Oberen die Alternativlosigkeit seiner Forderung klar. Einziger Unterschied zu Grenells Verhalten heute - Abrassimow erteilte seine Befehle nicht über die Medien, sondern uneingeladen an Honeckers Abendbrottisch in Wandlitz.

Gouverneur Grenell indes mag Öffentlichkeit. Unmittelbar nach Dienstantritt bereits sprach er die dringende Erwartung aus, dass deutsche Unternehmen sich den an von Trump erlassenen neuerlichen Iran-Sanktionen beteiligen. Sonst ... Dann wetterte er gegen die Nord-Stream-2-Pipeline. Baustopp oder ...

Vor gut einer Woche schrieb Grenell einen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier...