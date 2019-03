Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Mittwochmorgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland ein-getroffen. Es war die 22. Sam-melabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Die Abschiebungen sind umstritten, weil die Sicherheitslage in Afghanistan weiter angespannt ist. Der Krieg gegen die Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat fordert täglich zivile Opfer. dpa/nd