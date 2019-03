Foto: ddp/Norbert Michalke

Berlin. Eine Linke, die von jenen Menschen nicht mehr gewählt werde, denen der «Raubtierkapitalismus am übelsten mitspielt», habe «ihre Seele verloren», sagt Sahra Wagenknecht in einem Interview des Hamburger Nachrichtenmagazins «Stern». Sie zielt damit auf den grundlegenden Konflikt, der im Hintergrund der Debatten der Linkspartei auch über die Migration steht. Im Gespräch mit «nd» beschreibt Wagenknecht zwei mögliche Konzepte linker Politik. Die Hinwendung vor allem auf akademisch geprägte, großstädtische Milieus - was Wagenknec...