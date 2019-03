Professionelle Lebensmittelprüfer können nicht irren: Hip-Hop-Käse ist in Geruch und Geschmack auffällig fruchtig. Die Experten degustierten Kostproben von acht Käselaiben der Sorte Emmentaler, die in einem gemeinsamen Projekt der Hochschule der Künste Bern und des Käsehauses K3 im schweizerischen Burgdorf über mehrere Monate mit Musik beschallt worden waren. Sie fanden heraus, dass »der beschallte Käse im Vergleich zur unbeschallten Referenzprobe generell von milderem Geschmack ist«. Schallwellen beeinflussten den Stoffwechselprozess von Käse derart, dass »bioakustische Auswirkungen gustatorisch spürbar und lebensmitteltechnisch sichtbar« würden, heißt es in der Pressemitteilung von Hochschule, Käsehaus und Stadt Burgdorf. Mehr als 30 Jahre nach der Buntstiftwette bei »Wetten, dass..?« ist somit, vernachlässigt von der Öffentlichkeit, endlich ein vergleichbar sensationelles Experiment an der Schnittstelle zwischen Handwerk, Kunst und Kulinarik geglückt. rst