Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Erfurt. Die Einführung des Digitalfunks bei den Thüringer Feuerwehren und anderen Rettungskräften soll in etwa zweieinhalb Jahren abgeschlossen sein. Diesem neuen Zeitplan zufolge werden die Retter zumindest teilweise etwa ein Dreivierteljahr länger analog funken müssen als bisher geplant. Statt bis zum Januar 2021 werde die Umrüstung voraussichtlich bis November 2021 dauern, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums am Donnerstag in Erfurt der dpa. Grund sei ein vorübergehender Stopp bei der Umrüstung der Fahrzeuge gewesen, weil Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden mussten. dpa/nd