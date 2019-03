Berlin. Unter dem Motto »Besoldung nicht auswürfeln« machen Beamtinnen und Beamte Druck, dass der Tarifabschluss der Länder ohne Abstriche auf sie übertragen wird. Am Donnerstag übergaben Mitglieder von ver.di eine entsprechende Resolution an die Runde der Ministerpräsidenten, die an diesem Tag in Berlin versammelt war. Nach Angaben der Gewerkschaft haben mit Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Thüringen bislang lediglich vier Länder erklärt bzw. beschlossen, das Anfang März erzielte Tarifergebnis »zeit- und wirkungsgleich« zu übertragen. Die überwiegende Zahl der Länder plane dies derzeit nicht oder habe sich noch nicht entschieden. Insgesamt geht es um mehr Geld für etwa 1,3 Millionen Beamte sowie eine Million Pensionäre.

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder sieht für die Angestellten rückwirkend zum 1. Januar eine schrittweise Erhöhung der Gehälter um 8,4 Prozent bis zum Jahr 2021 vor. Darüber hinaus enthält er strukturelle Verbesserungen bei der Ein- und Höhergruppierung.

Die von den Gewerkschaften geforderte »zeit- und wirkungsgleiche« Übernahme des Tarifergebnisses nehmen nie alle Länder vor. Mal beginnen sie mit der Besoldungserhöhung später, mal kürzen sie das Volumen oder setzen Erhöhungen auch ganz aus. In diesem Jahr haben Niedersachsen und das Saarland angekündigt, den Tarifabschluss erst zeitverzögert auf die Landesbeamten zu übertragen. In Schleswig-Holstein gibt es mit den Gewerkschaften verabredete Eckpunkte, die die lineare Erhöhung vorsehen, den »strukturellen Teil« aber auf eine geplante »Besoldungsstrukturreform« verschieben. In weiteren Ländern wie Nordrhein-Westfalen haben sich Ministerpräsidenten oder Finanzminister für eine vollständige Übertragung ausgesprochen, Entscheidungen der Landtage stehen aber noch aus.

Vergleicht man die Besoldungsrunden der letzten acht Jahre, schneiden Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern am besten ab, am meisten nach unten abgewichen sind das Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Brandenburg und insbesondere Berlin wiederum gehen bei der Besoldung ihrer Beamten seit geraumer Zeit über das Tarifergebnis hinaus, um damit ihren Besoldungsrückstand aus den Jahren zuvor aufzuholen. Dies wird auch diesmal in Aussicht gestellt. inw