Berlin. Rund 18 000 Pflegekräfte beim privaten Klinikbetreiber Helios erhalten mehr Geld. Die Beschäftigten im Konzerntarifvertrag bekommen zum 1. Januar rückwirkend 3,0 Prozent mehr Gehalt, wie die Gewerkschaft ver.di und das Unternehmen in Berlin mitteilten. Ab Jahresbeginn 2020 steigt das Entgelt laut der Einigung in der Nacht auf Donnerstag um weitere 2,5 Prozent. Zum 1. November 2020 kommen 1,0 Prozent hinzu. Beschäftigte im Pflege- und Funktionsdienst sowie Hebammen erhalten ferner ab 2020 eine Zulage von bis zu 300 Euro im Monat je nach Qualifikation. Auch die Vergütung für Auszubildende werde angehoben. dpa/nd

