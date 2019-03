Bei einem Brand in einem Neuköllner Mietshaus sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 81-Jähriger wurde am Mittwochabend tot in seiner Wohnung entdeckt, eine 53 Jahre alte Bewohnerin des Hauses am Wildenbruchplatz starb später im Krankenhaus an einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut Polizei kommt Brandstiftung als Ursache in Frage. Es gebe Indizien für eine gezielte Tat. Der Brand war in der Wohnung des 81-Jährigen ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte etliche Mieter in Sicherheit. Fünf Menschen kamen laut Feuerwehr mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Sanitäter kümmerten sich in einem Bus um Hausbewohner. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Kräften mehrere Stunden im Einsatz. dpa/nd