Bagdad. Bei einem Fährunglück im Nordirak sind am Donnerstag mindestens 71 Menschen ums Leben gekommen. 55 Menschen konnten demnach gerettet werden. Das Unglück ereignete sich auf dem Fluss Tigris in der nordirakischen Großstadt Mossul. Auf dem überladenen Schiff befanden sich Familien, die anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes Newroz zu einem Fest übersetzen wollten. Im persischen und kurdischen Kulturraum wird am 21. März der Beginn des neuen Jahres gefeiert. Zu den Neujahrsfeiern unternehmen Familien traditionell Ausflüge in die Natur. AFP/nd