Berlin. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt nach Angaben der AfD-Bundestagsfraktion gegen Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland. Ein Fraktionssprecher teilte am Donnerstag auf Anfrage der dpa mit, die Ermittlungen stünden in Zusammenhang mit einem »privaten Steuerfehler«. Zuerst hatte die »Welt« darüber berichtet. dpa/nd