Berlin. Der Bundestag hat am Donnerstagnachmittag mehrheitlich für eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan gestimmt. Das ursprüngliche Mandat für den NATO-geführten Unterstützungs- und Ausbildungseinsatz »Resolute Support« für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte läuft Ende März aus. Bis zu 1300 Bundeswehrsoldaten konnten an den Hindukusch entsendet werden. Dabei soll es laut dem Antrag der Bundesregierung bleiben.

Die Linksfraktion forderte die Bundesregierung dazu auf, den Einsatz der bewaffneten deutschen Streitkräfte sofort für beendet zu erklären. Außerdem solle der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan sofort eingeleitet werden. Der LINKE-Abgeordnete Tobias Pflüger forderte im Plenum, dass es breiter aufgestellte Friedensverhandlungen in Afghanistan geben müsse. Auch die Zivil...