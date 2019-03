Ein Tag ohne Wikipedia ist wie eine Obsttorte ohne Früchte, eine Faust ohne Finger oder eine Kerze ohne Docht. Ein Tag ohne Wikipedia ist eine böse Erinnerung an das Leben in vergangenen, analogen Zeiten. Als es zwar Torten und Kerzen gab, aber kein Online-Lexikon, in dem man nachsehen konnte, was beide miteinander zu tun haben und in welchem Zusammenhang dazu die Faust stehen könnte. Am Donnerstag war solch ein Tag. Wikipedia, das Online-Lexikon, war aus Protest gegen die umfassende Einführung von Upload-Filtern abgeschaltet. Den ganzen Tag lang fühlte man sich wie einst, als man ein Lexikon zur Hand nehmen musste, um auf Informationen zuzugreifen, die meist schon Jahre alt waren. Upload-Filter gab es damals vielleicht in Schornsteinen. Jetzt sollen die mit einer Urheberrechts-reform durchgesetzt werden und dürften im Handumdrehen die Freiheit des Internets beenden. Wieso, das kann hier derzeit leider nicht erörtert werden. Nicht ohne Wikipedia. uka