Der Fußball wird digital. Seit Januar 2019 gibt es in Deutschland nun auch eine virtuelle Bundesliga. Die VBL wird wie das analoge Pendant von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisiert und mit der Simulation »FIFA 19« ausgetragen. 22 Klubs der echten ersten und zweiten Bundesliga meldeten eigene Teams an und spielten bis zum vergangenen Wochenende ihre Partien untereinander aus. Aus der ersten Liga waren 13 Mannschaften am Start, darunter aber nicht der FC Bayern und...

