Bist du als Teetrinker eigentlich mit dem Berliner Wasser zufrieden?

Eher nicht. Deswegen benutzen wir zu Hause einen Wasserfilter, der die Härte reduziert.

Da wo ich herkomme, ist das Wasser ganz weich, aber ich finde, das schmeckt gar nicht.

Also ich komme aus Bad Elster, und der Ort hat früher sein Wasser im Wesentlichen aus Quellen bezogen. Das war weiches Wasser, was sich hervorragend für Tee eignete und trotzdem gut schmeckte. Jetzt ist das Wasser immer noch weich, aber es ist Oberflächenwasser, und das schmeckt nicht so besonders.

Es gibt rund 200 Mineralwassermarken in Deutschland. Wie muss man sich das vorstellen? Hat jede Sorte eine Quelle, und das Wasser schmeckt gleich so wie aus der Flasche?

Im Prinzip ja. Wenn das Wasser viel Eisen enthält, dann wird das zum Teil entfernt, weil es zu einem hässlichen braunen Niederschlag führen würde. Ansonsten, w...